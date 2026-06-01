Garlasco l' AUDIO dell' intercettazione di Marco Capra amico di Sempio | Era la donna della mia vita se l' avessi ammazzata
Nell'intercettazione di Marco Capra, storico amico di Andrea Sempio, trasmessa a "Quarto Grado" su Rete 4 e "Storie Italiane" su Rete 1, si ascolta il 37enne riferirsi a una ragazza (che in molti pensano sia Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco) come "la donna della mia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garlasco, le intercettazioni che incastrano Andrea Sempio - Ore 14 Sera 15/05/2026
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