Andrea Sempio l' amico intercettato | Se l' avessi ammazzata

Da liberoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È finita al centro dell’attenzione un’intercettazione di Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio. L'audio risale a marzo 2025 e qui Capra parla di una ragazza, definendola la "donna della mia vita". Qualcuno ha creduto che si riferisse a  Chiara Poggi. Un'ipotesi smentita dal diretto interessato che a Quarto Grado l'ha definita una "putt***". Nell'audio in questione Capra si trovava in auto e stava parlando, probabilmente al telefono, di una ragazza. A un certo punto avrebbe definito la persona in questione "la donna della sua vita". In un altro passaggio lo si sentirebbe dire "se io l’avessi ammazzata, non sarei.". In un altro ancora pronuncerebbe un generico "sei fidanzata e io ti volevo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, l'amico intercettato: "Se l'avessi ammazzata..."
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