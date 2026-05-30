È finita al centro dell’attenzione un’intercettazione di Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio. L'audio risale a marzo 2025 e qui Capra parla di una ragazza, definendola la "donna della mia vita". Qualcuno ha creduto che si riferisse a Chiara Poggi. Un'ipotesi smentita dal diretto interessato che a Quarto Grado l'ha definita una "putt***". Nell'audio in questione Capra si trovava in auto e stava parlando, probabilmente al telefono, di una ragazza. A un certo punto avrebbe definito la persona in questione "la donna della sua vita". In un altro passaggio lo si sentirebbe dire "se io l’avessi ammazzata, non sarei.". In un altro ancora pronuncerebbe un generico "sei fidanzata e io ti volevo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, l'amico intercettato: "Se l'avessi ammazzata..."

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Caso Garlasco, Andrea Sempio intercettato nel 2025: frasi pesanti sulla Procura di Pavia

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