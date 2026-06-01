Garlasco la mossa della difesa di Andrea Sempio | Ora siamo pronti

L’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco continua a crescere e, proprio nel giorno del debutto di una nuova trasmissione informativa estiva, il caso torna al centro del dibattito pubblico. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta vive una fase particolarmente delicata e ogni nuova iniziativa della Procura di Pavia finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Le ultime mosse degli inquirenti hanno infatti aperto un nuovo fronte di confronto tra accusa e difesa. >> Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di Mediaset Nella prima puntata di Morning News, partita oggi, lunedì 1° giugno 2026, al posto di Mattino Cinque, ampio spazio è stato dedicato agli sviluppi investigativi che riguardano Andrea Sempio, oggi al centro della nuova indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, sei nuove consulenze: ecco la difesa di Andrea Sempio - Vita in diretta 15/05/2026

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Garlasco – “Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio” la mossa della procura di Pavia allunga i tempi dell’inchiesta. Gli esperti dei pm dovranno “verificare” le consulenze della difesaLa procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, un passaggio che protrae i tempi dell’indagine.

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