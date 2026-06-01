Garlasco la mossa della difesa di Andrea Sempio | Ora siamo pronti
La difesa di Andrea Sempio ha dichiarato di essere pronta, mentre l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco aumenta. Nel giorno del debutto di una nuova trasmissione informativa estiva, il caso torna a essere al centro dell’attenzione pubblica.
L’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco continua a crescere e, proprio nel giorno del debutto di una nuova trasmissione informativa estiva, il caso torna al centro del dibattito pubblico. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta vive una fase particolarmente delicata e ogni nuova iniziativa della Procura di Pavia finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Le ultime mosse degli inquirenti hanno infatti aperto un nuovo fronte di confronto tra accusa e difesa. >> Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di Mediaset Nella prima puntata di Morning News, partita oggi, lunedì 1° giugno 2026, al posto di Mattino Cinque, ampio spazio è stato dedicato agli sviluppi investigativi che riguardano Andrea Sempio, oggi al centro della nuova indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Garlasco, sei nuove consulenze: ecco la difesa di Andrea Sempio - Vita in diretta 15/05/2026
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Garlasco – “Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio” la mossa della procura di Pavia allunga i tempi dell’inchiesta. Gli esperti dei pm dovranno “verificare” le consulenze della difesaLa procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, un passaggio che protrae i tempi dell’indagine.
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Ora Andrea Sempio rischia misure di sicurezza: l’esperto spiega l’ultima mossa della Procura sul caso Garlasco Storia di Giorgia Venturini • 4 ora Ora Andrea Sempio rischia misure di sicurezza: l’esperto spiega l’ultima mossa della Procura sul caso Garlasc x.com
Il caso #Garlasco. La Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea #Sempio. È l’ultima mossa dei pm, dopo il deposito delle perizie della difesa del 38enne. #Tg1 Lorenzo Santorelli facebook
Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: Chi vi attizza?. E Sempio risponde: La Meloni reddit
Delitto di Garlasco, la mossa di Andrea Sempio: come avrebbe provato a sfuggire alle intercettazioniRetroscena su Andrea Sempio e la sua famiglia nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Cosa avrebbe provato a fare. newsmondo.it
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