Garlasco la mossa della difesa di Andrea Sempio | Ora siamo pronti

Da caffeinamagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La difesa di Andrea Sempio ha dichiarato di essere pronta, mentre l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco aumenta. Nel giorno del debutto di una nuova trasmissione informativa estiva, il caso torna a essere al centro dell’attenzione pubblica.

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L’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco continua a crescere e, proprio nel giorno del debutto di una nuova trasmissione informativa estiva, il caso torna al centro del dibattito pubblico. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta vive una fase particolarmente delicata e ogni nuova iniziativa della Procura di Pavia finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Le ultime mosse degli inquirenti hanno infatti aperto un nuovo fronte di confronto tra accusa e difesa. >> Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di Mediaset Nella prima puntata di Morning News, partita oggi, lunedì 1° giugno 2026, al posto di Mattino Cinque, ampio spazio è stato dedicato agli sviluppi investigativi che riguardano Andrea Sempio, oggi al centro della nuova indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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