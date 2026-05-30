Andrea Sempio, indagato nel nuovo procedimento sul delitto di Garlasco, ha rifiutato di sottoporsi a perizia psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia. La decisione è stata presa dalla difesa, che ha indicato questa scelta come una strategia per evitare un’eventuale esposizione mediatica negativa. La Procura aveva disposto l’esame, ma Sempio ha deciso di non parteciparvi. La vicenda riguarda ancora le indagini sul delitto, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

Nessuna perizia psichiatrica per Andrea Sempio. O, meglio, l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco non vi si sottoporrà nonostante la disposizione della Procura della Repubblica di Pavia. A confermarlo è stato nelle scorse ore il legale di Sempio, Liborio Cataliotti, ospite a Quarto Grado su Rete4: “ Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica ”. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio dice no ai pm sulla salute mentale: la mossa per evitare il “fango mediatico” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com L’avvocato ha sottolineato di non accettare “ una prova di questo tipo, che non è una perizia, l’avesse disposta un giudice certo ”. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio dice no ai pm sulla salute mentale: la mossa della difesa per evitare il “fango mediatico”

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DELITTO DI GARLASCO - Andrea Sempio in PROCURA e il NUOVO SCENARIO

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