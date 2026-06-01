Delitto Garlasco | il legale di Alberto Stasi De Rensis indagato per diffamazione dopo denuncia di Stefania Cappa

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione. La denuncia è arrivata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. La vicenda riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’avvocato nei confronti della donna. La notizia è stata comunicata dalle autorità competenti senza ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni.

L'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Con De Rensis risultano indagati l'ex carabiniere di Garlasco, Francesco Marchetto, e l'inviato del programma Le Iene, Alessandro Di Giuseppe. Le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara, non sono mai state indagate per il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefania Cappa denuncia De Rensis (legale Alberto Stasi) per diffamazione, lui replica

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