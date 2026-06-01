Delitto Garlasco | il legale di Alberto Stasi De Rensis indagato per diffamazione dopo denuncia di Stefania Cappa

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione. La denuncia è arrivata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. La vicenda riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’avvocato nei confronti della donna. La notizia è stata comunicata dalle autorità competenti senza ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Con De Rensis risultano indagati l'ex carabiniere di Garlasco, Francesco Marchetto, e l'inviato del programma Le Iene, Alessandro Di Giuseppe. Le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara, non sono mai state indagate per il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stefania Cappa denuncia De Rensis (legale Alberto Stasi) per diffamazione, lui replica

Video Stefania Cappa denuncia De Rensis (legale Alberto Stasi) per diffamazione, lui replica

Notizie e thread social correlati

Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi: diffamazione e associazione a delinquereUna donna ha presentato una denuncia contro l’avvocato di un imputato, accusandolo di diffamazione e associazione a delinquere.

Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi su De Rensis e la denuncia di Stefania Cappa: "Performance unica su Stasi"Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha commentato la denuncia presentata da Stefania Cappa contro un ex ufficiale di polizia.

Temi più discussi: Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione; Delitto di Garlasco, Massimo Lovati rinviato a giudizio per diffamazione; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non si farà interrogare.

delitto garlasco delitto garlasco il legaleDelitto Garlasco: il legale di Alberto Stasi, De Rensis, indagato per diffamazione dopo denuncia di Stefania CappaL'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi ... fanpage.it

delitto garlasco delitto garlasco il legaleGarlasco, Dna Sempio: non è l’unico sulle mani di Chiara. La preoccupante perizia psichiatricaBruzzone: Provano a collocare la sua mente sulla scena. I legali: Non si sottoporrà a quel test ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web