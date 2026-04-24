Stasera alle 21, il programma televisivo condotto da Milo Infante torna in onda con un episodio speciale dedicato alla vicenda di Garlasco. Tra gli ospiti, l’avvocato che rappresenta Alberto Stasi, coinvolto nel procedimento legale. La trasmissione andrà in onda in un orario inusuale rispetto alla consueta programmazione e si concentrerà sugli ultimi sviluppi del caso.

Milano – “Ore 14 Sera: Speciale Garlasco", il programma condotto da Milo Infante, torna eccezionalmente in onda stasera – venerdì 24 aprile alle 21.20 su Rai 2 – con una puntata speciale dedicata ai nuovi sviluppi del caso. Al centro della puntata, gli ultimi elementi emersi oggi sull’ omicidio di Chiara Poggi, con l’incontro nel capoluogo lombardo tra la procuratrice generale di Milano e il procuratore di Pavia. https:www.ilgiorno.itvideodelitto-di-garlasco-la-procura-di-pavia-verso-la-richiesta-di-revisione-per-stasi-g9n7holl Secondo quanto trapela, gli inquirenti starebbero valutando elementi che, per la Procura di Pavia, potrebbero escludere Alberto Stasi dalla scena del crimine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Ore 14 Sera: Speciale Garlasco’. Ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis

Garlasco: parla Giada Bocellari, storica avvocata di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 19/03/2026

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