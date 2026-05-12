Mi sono inventato tutto Garlasco il crollo improvviso | chi ha confessato

Da tvzap.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di incertezze e di ricostruzioni contrastanti, una persona ha confessato di aver inventato tutto riguardo al caso di Chiara Poggi. La vicenda, che aveva diviso opinioni e alimentato numerose ipotesi, ha ora una svolta inattesa, con la confessione di un coinvolgimento inventato. La ricostruzione del caso si è sempre sviluppata tra indagini ufficiali e teorie alternative, mantenendo vivo il mistero sulla reale dinamica dei fatti.

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Per anni il caso di Chiara Poggi ha continuato a muoversi su un doppio binario: da una parte le indagini ufficiali, dall’altra un fitto intreccio di ipotesi, suggestioni e racconti che hanno alimentato un alone di mistero difficile da dissolvere. Oggi, però, molte di quelle piste che avevano trovato spazio mediatico e discussione pubblica sembrano perdere definitivamente consistenza, lasciando emergere un quadro investigativo più netto e meno contaminato da teorie parallele. È un passaggio delicato, che riporta al centro il lavoro degli inquirenti e la verifica puntuale dei fatti, come riporta Leggo, che ha ricostruito gli ultimi sviluppi legati alle nuove audizioni e ai vecchi fascicoli riaperti.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Mi sono inventato tutto”. Garlasco, il crollo improvviso: chi ha confessato
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