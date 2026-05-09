L’Ozempic mi ha fatto stare malissimo vomitavo L’ho provato una sola volta quando ancora non era così popolare Mai più | lo ha confessato Kris Jenner
Kris Jenner ha rivelato di aver assunto Ozempic una sola volta, prima che il farmaco diventasse molto conosciuto. La donna, settantenne, ha spiegato di aver avuto una brutta esperienza, vomitando e sentendosi molto male. La confessione è arrivata in un momento in cui il medicinale è al centro dell’attenzione per la sua crescente popolarità e uso tra persone di diverse età.
La matriarca e manager settantenne del clan Kardashian-Jenner, Kris, ha ammesso di aver provato Ozempic prima che diventasse “popolare”. “Sono stata molto male”, ha ammesso al podcast SHE MD, martedì 5 maggio. “Non ho preso l’Ozempic in modo continuativo – ha detto Jenner alle conduttrici, la ginecologa Thais Aliabadi e l’attivista per i diritti delle donne Mary Alice Haney – L’ho provato una volta, quando nessuno ancora sapeva cosa fosse, e mi ha fatto stare malissimo”. Ripensando a quel momento, Jenner ha raccontato di aver detto alla dottoressa Aliabadi: “Non riesco più a lavorare. Non ci riesco. Sto malissimo. Ho la nausea. E lei ha risposto: “Va bene, va bene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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