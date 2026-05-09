Kris Jenner ha rivelato di aver assunto Ozempic una sola volta, prima che il farmaco diventasse molto conosciuto. La donna, settantenne, ha spiegato di aver avuto una brutta esperienza, vomitando e sentendosi molto male. La confessione è arrivata in un momento in cui il medicinale è al centro dell’attenzione per la sua crescente popolarità e uso tra persone di diverse età.

La matriarca e manager settantenne del clan Kardashian-Jenner, Kris, ha ammesso di aver provato Ozempic prima che diventasse “popolare”. “Sono stata molto male”, ha ammesso al podcast SHE MD, martedì 5 maggio. “Non ho preso l’Ozempic in modo continuativo – ha detto Jenner alle conduttrici, la ginecologa Thais Aliabadi e l’attivista per i diritti delle donne Mary Alice Haney – L’ho provato una volta, quando nessuno ancora sapeva cosa fosse, e mi ha fatto stare malissimo”. Ripensando a quel momento, Jenner ha raccontato di aver detto alla dottoressa Aliabadi: “Non riesco più a lavorare. Non ci riesco. Sto malissimo. Ho la nausea. E lei ha risposto: “Va bene, va bene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ozempic mi ha fatto stare malissimo, vomitavo. L’ho provato una sola volta, quando ancora non era così popolare. Mai più”: lo ha confessato Kris Jenner

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