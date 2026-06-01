Garlasco i pm | Chiara Poggi ha tolto l’allarme per far uscire i gatti di casa non per aprire la porta all’assassino

Notizia in breve

I pubblici ministeri sostengono che Chiara Poggi abbia disattivato l’allarme per far uscire i gatti di casa, non per permettere all’assassino di entrare. Questa versione si oppone alla sentenza di condanna di Stasi, che aveva affermato che Chiara aveva aperto la porta per far entrare l’assassino. La discussione riguarda il motivo per cui Chiara avrebbe disattivato l’allarme prima della morte.