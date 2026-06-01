Garlasco i pm | Chiara Poggi ha tolto l’allarme per far uscire i gatti di casa non per aprire la porta all’assassino
I pubblici ministeri sostengono che Chiara Poggi abbia disattivato l’allarme per far uscire i gatti di casa, non per permettere all’assassino di entrare. Questa versione si oppone alla sentenza di condanna di Stasi, che aveva affermato che Chiara aveva aperto la porta per far entrare l’assassino. La discussione riguarda il motivo per cui Chiara avrebbe disattivato l’allarme prima della morte.
La versione contrasta quella accolta dai giudici che condannarono Stasi, secondo cui Chiara avrebbe disattivato l’allarme per far entrare il fidanzato, il quale l’avrebbe poi uccisa prima di rientrare a casa e mettersi a scrivere la tesi Per la Procura di Pavia Chiara Poggi la mattina del 13. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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