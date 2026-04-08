Garlasco smantellata l’ipotesi del killer in giardino | Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti erano in casa

Dopo quasi venti anni dal delitto che ha scosso Garlasco, le indagini continuano a fare luce sui dettagli della vicenda. Recentemente sono state smontate alcune ipotesi riguardanti il momento in cui è stato ucciso la vittima, con dichiarazioni che chiariscono che la porta non è stata aperta per i gatti, che erano in casa. La Procura di Pavia sta ancora valutando le ultime novità investigative, mentre il caso resta al centro dell’attenzione pubblica.

A diciannove anni dal delitto che ha sconvolto Garlasco, mentre si attende che la Procura di Pavia scriva la parola fine sulle ultime indagini, il polverone sollevato da vecchie e nuove congetture non accenna a diradarsi. Al centro del dibattito mediatico torna prepotentemente un’ipotesi già sviscerata durante le aule di giustizia: la possibilità che Chiara Poggi, quella tragica mattina del 13 agosto 2007, non abbia aperto la porta consapevolmente a un volto noto. Secondo questa ricostruzione, un presunto assassino sarebbe rimasto in agguato nel silenzio del giardino, attendendo il momento in cui la ragazza avrebbe schiuso un varco per far uscire i gatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, smantellata l’ipotesi del killer in giardino: “Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casa” Garlasco, smentita l’ipotesi del killer in giardino: “Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casa”Dario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, a Fanpage. Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoUna nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo,... Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina» Garlasco, smantellata l’ipotesi del killer in giardino: Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casaA diciannove anni dal delitto che ha sconvolto Garlasco, mentre si attende che la Procura di Pavia scriva la parola fine sulle ultime indagini, il polverone ... thesocialpost.it Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoGarlasco, il mistero del muretto rotto: l’assassino di Chiara Poggi potrebbe essersi nascosto in giardino prima di entrare nella casa ... virgilio.it