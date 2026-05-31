Chiara ha tolto l'allarme per far uscire i gatti non per aprire all'assassino | i pm contro la difesa Poggi

La Procura di Pavia sostiene che il 13 agosto 2007, alle 9.12, Chiara Poggi non abbia disattivato l’allarme per far entrare l’assassino, ma per far uscire i gatti. La difesa aveva affermato che l’azione di Chiara fosse finalizzata ad aprire la porta a un possibile aggressore. I pubblici ministeri hanno respinto questa versione, ribadendo che l’intenzione non fosse quella di facilitare l’ingresso di qualcuno nella casa.

Secondo la Procura di Pavia Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 alle 9.12 non ha disattivato l'allarme di casa sua a Garlasco per aprire al suo assassino ma per far uscire i gatti. I legali e i consulenti della famiglia a Fanpage.it invece ribadiscono che quando sono arrivati i soccorsi i gatti erano in garage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crushing a Billion-Dollar Drug Empire! Interpol's Global Hunt for Armed Narcos!

Notizie e thread social correlati

“Chiara Poggi potrebbe aver aperto la cartella ‘Militare’ prima dell’omicidio”: la consulenza dei pm sui pcLa consulenza informatica della Procura di Pavia analizza i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi in relazione all'omicidio avvenuto il 13 agosto...

“Chiara Poggi non si è difesa, l’omicidio è durato meno di 15 minuti”: il nuovo consulente di Sempio smonta i pmIl medico legale Sabino Pelosi, nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, ha dichiarato che Chiara Poggi non si è difesa e che l’omicidio è...

Temi più discussi: Se non fosse stata uccisa Alba Chiara avrebbe 31 anni, il papà Massimo Baroni: Non è diventata madre né ha mai visto il nipotino Oliver. A lui insegniamo il rispetto; Alba Chiara Baroni uccisa dal fidanzato, il papà: Non è mai diventata madre, si è persa la nascita del suo nipotino. A lui insegneremo...; La consulenza Cattaneo riscrive la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi - POP; Zerocalcare e ‘Due spicci’: è troppo tardi per essere felici?.

Chiara ha tolto l’allarme per far uscire i gatti, non per aprire all’assassino: i pm contro la difesa PoggiSecondo la Procura di Pavia Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 alle 9.12 non ha disattivato l’allarme di casa sua a Garlasco per aprire al suo assassino ma per far uscire i gatti. I legali e i ... fanpage.it

In questo articolo - fonte TGCOM24 - c’è anche una domanda cruciale: cosa faresti, se fossi innocente? Il mio pensiero va sempre a Chiara Poggi, a cui è stato tolto tutto, e ad Alberto Stasi, che la Procura di Pavia ha tolto dalla scena del crimine. #tgcom24 #G x.com

Little Nightmares VR ora ha la rotazione fluida e altri aggiornamenti reddit

Garlasco, i pm: Chiara uccisa per aver rifiutato l’approccio sessuale di SempioContestate le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Ecco che cosa è successo secondo la Procura di Pavia ... oggi.it