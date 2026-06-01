Garlasco Giuseppe Brindisi | Dubbi errori e troppe fesserie in giro Apriranno altri fascicoli

Da liberoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso Garlasco approda in teatro con l’evento dal titolo Potresti essere tu, in scena al teatro Arcimboldi di Milano il 4 giugno, condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Una serata pensata per andare oltre la cronaca, entrando nel cuore di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Attraverso analisi, domande e punti di vista diversi, il pubblico sarà guidato in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e del ruolo dell’opinione pubblica. Perché portarlo in teatro?  «Questa è un’inchiesta che non mi aveva particolarmente impressionato, fino a quando un anno e 3 mesi fa l’hanno riaperta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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