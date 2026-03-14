Giorgio Mulè picchia duro contro Giuseppe Conte | Dice solo fesserie Signori mandatelo a

Giorgio Mulè critica aspramente Giuseppe Conte, accusandolo di ripetere solo affermazioni prive di senso. Dopo aver intervistato il pubblico ministero Henry John Woodcock in una recente puntata di Piazzapulita, Mulè torna a intervenire, questa volta concentrandosi sul leader politico. La sua presa di posizione si concentra sulla sua opinione riguardo alle dichiarazioni di Conte.

Dopo aver smascherato il pm Henry John Woodcock in una delle ultime puntate di Piazzapulita, Giorgio Mulè tenta il bis anche con Giuseppe Conte. In questi giorni il leader del Movimento Cinque Stelle sta accelerando la sua campagna elettorale per invitare i cittadini a votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Così il forzista ha picchiato duro contro l'ex presidente del Consiglio invitando l'elettorato a mandarlo a quel paese. "Tentano di inquinare il dibattito raccontando frottole - ha spiegato il vicepresidente della Camera in video collegamento con l'iniziativa referendaria, organizzata da Forza Italia, in corso a Palermo -, come fa Giuseppe Conte che continua a dire fesserie quando sostiene che la riforma salva i potenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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