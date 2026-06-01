De Rensis indagato dopo la querela di Stefania Cappa l’accusa per l’avvocato di Stasi assieme alle Iene e l’ex maresciallo su Garlasco

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, per diffamazione. Sono stati iscritti anche Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri di Pavia, coinvolti in un procedimento legato alle Iene. La misura segue una querela presentata da Stefania Cappa. Le indagini riguardano presunte diffamazioni legate a fatti di cronaca giudiziaria.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per diffamazione Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l’inviato del programma «Le Iene» Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri di Pavia. Come anticipa Repubblica con la firma di Rosario Di Raimondo e Massimo Pisa, il fascicolo è in mano al pm Antonio Pansa, che sta gestendo un pacchetto di circa ottanta denunce collegate ai contorni della vicenda di Garlasco, in larga parte ancora a «modello 44», cioè con reati ipotizzati ma senza nomi iscritti. L’esposto-querela di Stefania Cappa. Tutto parte dalla denuncia depositata da Stefania Cappa, sorella gemella di Paola e cugina di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villa di Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, l'avvocato De Rensis querelato dalla Cappa: «Oggi per me giorno più bello»

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