Garlasco Stefania Cappa denuncia avvocato De Rensis ex maresciallo Marchetto e De Giuseppe di Le Iene per istigazione a delinquere

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di Garlasco ha presentato una denuncia contro un avvocato, un ex maresciallo e un giornalista di una trasmissione televisiva. La querela, depositata dai legali di una delle gemelle coinvolte, riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere. Nella stessa documentazione vengono contestate alcune dichiarazioni e comportamenti attribuiti ai soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che vede ora coinvolti diversi professionisti. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella querela, presentata dai legali di una delle gemelle Cappa, viene contestata l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato l'avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi insieme all'avvocata Giada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco stefania cappa denuncia avvocato de rensis ex maresciallo marchetto e de giuseppe di le iene per istigazione a delinquere
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Stefania Cappa denuncia avvocato De Rensis, ex maresciallo Marchetto e De Giuseppe di Le Iene per istigazione a delinquere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis lavvocato di Alberto Stasi

Video Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis lavvocato di Alberto Stasi

Sullo stesso argomento

Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquereStefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata...

Ultimo colpo di scena: Stefania Cappa denuncia De Rensis e “Iene” per istigazione a delinquere pro diffamazione e calunniaGarlasco, l’ultimo eclatante scoop sulla drammatica vicenda che intreccia drammatica cronaca, inchieste e risvolti giudiziari, registra la denuncia...

stefania cappa garlasco stefania cappa denunciaGarlasco, Stefania Cappa denuncia l’avvocato di Stasi e altri: Diffamazione e associazione a delinquereStefania Cappa ha depositato una denuncia che ipotizza i reati di diffamazione aggravata, frode processuale e associazione a delinquere finalizzata all'istigazione ... fanpage.it

Garlasco, la denuncia di Stefania Cappa per istigazione a delinquere: Su di me campagna denigratoriaIstigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata. Ne è convinta Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che ha sporto denuncia su quella che definisc ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web