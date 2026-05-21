Una donna di Garlasco ha presentato una denuncia contro un avvocato, un ex maresciallo e un giornalista di una trasmissione televisiva. La querela, depositata dai legali di una delle gemelle coinvolte, riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere. Nella stessa documentazione vengono contestate alcune dichiarazioni e comportamenti attribuiti ai soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che vede ora coinvolti diversi professionisti. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Nella querela, presentata dai legali di una delle gemelle Cappa, viene contestata l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato l'avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi insieme all'avvocata Giada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Stefania Cappa denuncia avvocato De Rensis, ex maresciallo Marchetto e De Giuseppe di Le Iene per istigazione a delinquere

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Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis lavvocato di Alberto Stasi

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