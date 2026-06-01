Un’indagine per diffamazione coinvolge Antonio De Rensis, Alessandro De Giuseppe delle Iene e Marchetto. L’indagine è stata avviata dopo una querela presentata dai legali di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi.

Ennesimo risvolto sul delitto di Garlasco. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene e Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco, sarebbero indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis indagato Perché Stefania Cappa ha presentato la querela La reazione di Antonio De Rensis Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis indagato Come riporta Adnkronos, la querela sarebbe stata presentata dai legali di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Nel documento inizialmente si sarebbe contestata l’istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis indagato per diffamazione con Alessandro De Giuseppe delle Iene e Marchetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco Intervista ANTONIO DE RENSIS, avvocato di Alberto Stasi

Notizie e thread social correlati

Garlasco, avvocato De Rensis indagato per diffamazione insieme a De Giuseppe de Le Iene, querela presentata da Stefania CappaUn avvocato coinvolto in un procedimento legale è indagato per diffamazione insieme a un inviato di un programma televisivo e a un ex maresciallo dei...

Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquereStefania Cappa ha presentato una denuncia contro tre persone, accusandole di aver costituito un'associazione a delinquere.

Temi più discussi: Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, avv. De Rensis: Contro di me esposti e querele - 28/05/2026 - Video; Antonio De Rensis, chi è l’avvocato diventato star in TV: il caso Garlasco, la battaglia per Pantani e la vita privata top secret; Garlasco: consulenze Sempio pronte, De Rensis: Bufala vergognosa.

Garlasco, indagato per diffamazione l’avvocato di Alberto Stasi: chi è Antonio De Rensis x.com

Garlasco, indagato per diffamazione l’avvocato di Alberto Stasi: chi è Antonio De RensisIl fascicolo è stato aperto a seguito della denuncia presentata da Stefania Cappa, una delle cugine della 26enne uccisa nel 2007 ... msn.com

Delitto Garlasco: il legale di Alberto Stasi, De Rensis, indagato per diffamazione dopo denuncia di Stefania CappaL'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi ... fanpage.it

Sei una delusione umana: umiliato dalla prof tenta il suicidio al liceo. Causa da 1 milione al Miur reddit