Garessio | salvato speleologo dopo una notte di soccorsi

Da puntomagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane speleologo è stato recuperato questa mattina dopo essere rimasto bloccato sotto un masso a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti. È stato estratto all’alba dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno lavorato tutta la notte per portarlo in superficie. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. Le operazioni di soccorso sono durate circa dieci ore.

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Il giovane speleologo, rimasto bloccato sotto un masso a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, è stato riportato in superficie all’alba dopo un’intera notte di lavoro da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.. Si è conclusa con un lieto fine la complessa operazione di soccorso che ha tenuto con il fiato sospeso soccorritori e familiari per tutta la notte. Lo speleologo rimasto intrappolato nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, è stato riportato in superficie alle 5:40 di questa mattina, dopo ore di lavoro incessante da parte delle squadre specializzate del Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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