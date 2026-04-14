Antonio Conte tra i detenuti del carcere di Poggioreale | l' incontro

Mercoledì 15 aprile alle ore 15, l’allenatore del Napoli parteciperà a un incontro con i detenuti nel carcere di Poggioreale. L’evento fa parte del progetto “Pensieri di Libertà” e viene promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi. La visita si svolgerà all’interno della struttura penitenziaria, coinvolgendo i detenuti in un momento di confronto e riflessione.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte sarà protagonista mercoledì 15 aprile alle ore 15, nell’ambito del progetto “Pensieri di Libertà”, di un incontro con i detenuti del carcere di Poggioreale, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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