Gambettola presenta Il bosco ritrovato | per l' estate oltre una cinquantina di eventi in programma

Notizia in breve

A Gambettola sono in programma oltre cinquanta eventi per l’estate 2026, tra cui la nuova edizione de “Il Bosco Ritrovato”. La manifestazione si svolgerà nel parco cittadino e coinvolgerà diverse attività, spettacoli e iniziative culturali. La rassegna è stata annunciata dall’amministrazione comunale e si terrà durante tutta la stagione estiva. La prima giornata è prevista per il prossimo mese, con eventi programmati fino a fine estate.