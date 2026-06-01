Gambettola presenta Il bosco ritrovato | per l' estate oltre una cinquantina di eventi in programma
A Gambettola sono in programma oltre cinquanta eventi per l’estate 2026, tra cui la nuova edizione de “Il Bosco Ritrovato”. La manifestazione si svolgerà nel parco cittadino e coinvolgerà diverse attività, spettacoli e iniziative culturali. La rassegna è stata annunciata dall’amministrazione comunale e si terrà durante tutta la stagione estiva. La prima giornata è prevista per il prossimo mese, con eventi programmati fino a fine estate.
L’estate 2026 sarà ricordata senz’altro come una delle più vivaci e ricche di eventi di sempre per la città di Gambettola che nel 2026 torna a ospitare una nuova edizione de “Il Bosco Ritrovato”. “Sarà un susseguirsi quasi ininterrotto di eventi, oltre 50, per tutti gli interessi culturali e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Febbre da Swatch x Audemars Piguet: oltre una cinquantina di persone pronte a dormire la notte in via Roma per aggiudicarsi un Royal PopOltre cinquanta persone si sono radunate in via Roma, nel centro di Torino, in attesa di acquistare un orologio limitato.
"Un'enciclopedia di eventi": Bellaria Igea Marina presenta l'estate 2026Martedì alle 20 si terrà l'incontro di presentazione del palinsesto eventi-estate 2026 a Bellaria Igea Marina.
Si parla di: Gambettola presenta Il Bosco ritrovato 2026 -; Gambettola si prepara a vivere un'estate memorabile: oltre 50 appuntamenti per cinque mesi di cultura, spettacolo e comunità.
Gambettola presenta Il Bosco ritrovato 2026L’estate 2026 sarà ricordata senz’altro come una delle più vivaci e ricche di eventi di sempre per la città di Gambettola. Oggi, 30 maggio, in conferenza stampa il Comune di Gambettola ha presentato ... corrierecesenate.it