Febbre da Swatch x Audemars Piguet | oltre una cinquantina di persone pronte a dormire la notte in via Roma per aggiudicarsi un Royal Pop

Oltre cinquanta persone si sono radunate in via Roma, nel centro di Torino, in attesa di acquistare un orologio limitato. La folla si è accampata davanti a un negozio, pronti a passare la notte sotto le stelle per assicurarsi un modello Royal Pop, prodotto da due marchi di alta orologeria. La scena si svolge in un’atmosfera di attesa e desiderio, con molti che hanno scelto di dormire all’aperto per non perdere l’occasione di mettere le mani su questa referenza esclusiva.

Cosa sei disposto a fare pur di mettere le mani su un Royal Pop esclusivo e in edizione limitata? Ad osservare cosa sta accadendo in via Roma, in centro a Torino, la risposta è: tutto, anche dormire davanti alla serranda abbassata. Ed è quello che sta succedendo a pochi passi da piazza Carlo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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