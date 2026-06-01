Galib Gassanoff | intervista allo stilista con ago e giunco vincitore di CNMI Fashion Trust

Notizia in breve

Lo stilista vincitore del CNMI Fashion Trust è nato in un piccolo villaggio vicino a Tbilisi, in Georgia. Durante l'intervista, ha raccontato come le sue origini abbiano influenzato il suo percorso nel mondo della moda. Non ha fornito dettagli su eventuali collaborazioni o progetti futuri, concentrandosi invece sulle sue radici e sul percorso personale. La sua vittoria ha attirato l'attenzione nel settore, portando il suo nome sotto i riflettori.