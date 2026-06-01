Galib Gassanoff | intervista allo stilista con ago e giunco vincitore di CNMI Fashion Trust
Lo stilista vincitore del CNMI Fashion Trust è nato in un piccolo villaggio vicino a Tbilisi, in Georgia. Durante l'intervista, ha raccontato come le sue origini abbiano influenzato il suo percorso nel mondo della moda. Non ha fornito dettagli su eventuali collaborazioni o progetti futuri, concentrandosi invece sulle sue radici e sul percorso personale. La sua vittoria ha attirato l'attenzione nel settore, portando il suo nome sotto i riflettori.
Il suo destino sembrava scritto tra i perimetri di un piccolo villaggio a pochi chilometri da Tbilisi, in Georgia. Esponente della minoranza musulmana azera, la biografia di Galib Gassanoff è intrecciata a una cultura preziosa e complessa. «Vengo da una terra che ha sempre combattuto per mantenere le proprie tradizioni», afferma il designer, oggi anima di Institution, progetto nato tre anni fa (oggi apprezzato anche da Bianca Balti ) che va ben oltre l’estetica. Oggi Institution by Galib Gassanoff è uno dei tre brand vincitori dell’edizione 2026 di CNMI Fashion Trust Grant, l’iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy. Insieme sul podio con l’ex collega di Act n1, Luca Lin, e il marchio Materia. 🔗 Leggi su Amica.it
PITTI UOMO 109 MAURIZIO ZINI INTERVISTA RAFFAELLO NAPOLEONE AMM. DEL. PITTI IMMAGINE SU EASY NEWS
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