Nella sesta edizione del CNMI Fashion Trust Grant 2026, sono stati annunciati i vincitori. ACT N°1, Institution e Materia hanno ottenuto il finanziamento. La selezione si è basata su proposte di progetti innovativi nel settore moda. La giuria ha valutato le idee presentate, assegnando i premi ai tre vincitori. L'iniziativa mira a sostenere giovani talenti e nuove imprese nel campo fashion. I nomi dei progetti premiati sono stati comunicati durante l'evento conclusivo.

Loro sono: ACT N°1, Institution e Materia i quali, in occasione di un Gala Dinner tenutosi alla Fabbrica del Vapore di Milano, hanno ricevuto i grant, del valore di 70mila euro ciascuno, alla presenza del comitato internazionale, di giornalisti, dei brand associati di CNMI e di leader del settore. I tre designer, selezionati tra gli 11 finalisti e 80 candidature pervenute all'apertura del bando lo scorso febbraio, oltre al premio in denaro avranno l’opportunità di accedere a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust. «Supportare i giovani designer oggi significa dare spazio al futuro della moda italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - CNMI Fashion Trust Grant 2026: i vincitori

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