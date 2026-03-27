integratori di omega 3 migliori a cosa servono quando assumerli

Gli integratori di Omega 3 sono composti da acidi grassi essenziali che vengono assunti per supportare la crescita e il benessere generale. Sono spesso utilizzati anche per contrastare i processi infiammatori e mantenere in buona salute il cuore, il cervello e la vista. La loro assunzione può avvenire in vari momenti della giornata, in base alle indicazioni specifiche del prodotto o del medico.

Ricchi di acidi grassi essenziali, gli integratori di Omega3 sostengono una crescita sana e, nell'età adulta, contrastano l'avanzare dell'inflamaging, preservando le funzioni cognitive, cardiovascolari e della vista +++dropcap Tra le sostanze che influiscono significativamente sul benessere del nostro organismo, sono diverse quelle che non siamo in grado di produrre autonomamente. Alcune vitamine del gruppo B, come la B12, la vitamina C e la E, svariati amminoacidi, minerali, oligoelementi e, tra le altre cose, alcuni acidi grassi essenziali, come gli Omega 3. All'interno di questi ultimi, infatti, ne sono racchiusi ben tre – EPA (acido eicosapentotenico), DHA (acido docosaesaenoico) e ALA (acido alfa-linoleico) –, di cui i primi due sono i più attivi e benefici per l'organismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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