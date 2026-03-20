5 integratori per affrontare il cambio dell’ora senza stress e senza perdere il sonno

Con l’arrivo del cambio dell’ora in primavera, molte persone si trovano a dover affrontare un rapido spostamento dei propri ritmi quotidiani. Questo passaggio, che comporta l’anticipazione dell’orario, può disturbare il sonno e creare sensazioni di stanchezza. Per aiutare ad adattarsi senza stress, sono stati formulati alcuni integratori specifici che promettono di facilitare questa transizione.

Il cambio dell’ora, soprattutto quello che avviene in primavera, può sembrare un semplice spostamento delle lancette sull’orologio, ma per il nostro organismo può diventare un vero e proprio “ mini jet lag ”. Infatti, possono comparire disturbi del sonno, difficoltà ad addormentarsi, stanchezza durante la giornata e si può essere più irritabili. Tutto ciò è dovuto a uno squilibrio del ritmo circadiano che si viene a creare all’interno del nostro orologio biologico e che regola il sonno, l’energia e la produzione degli ormoni. C’è chi riesce a adattarsi in pochi giorni al cambiamento dell’ora, mentre altre persone subiscono questa variazione ogni anno con sintomi che tardano ad andare via. 🔗 Leggi su Dilei.it

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