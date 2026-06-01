Passeranno con il generale almeno in quattro. Con un quinto che viene descritto ancora in bilico. Tra venerdì e sabato la truppa alla Camera di Futuro Nazionale, per ora forte di quattro deputati, raddoppierà. Le indiscrezioni parlano infatti di altri arrivi: due dalla Lega e altri due, e questa è la novità, da Forza Italia. I boatos danno come in arrivo da FI il lucano Attilio Pierro, che nel dicembre scorso aveva lasciato il Carroccio per passare con Forza Italia. Mentre dalla Lega sembra ormai scontato l’arrivo in Futuro Nazionale del calabrese Domenico Furgiuele: già da mesi dato come vicinissimo ai vannacciani, lo scorso gennaio Furgiuele aveva prenotato la sala stampa di Montecitorio per il Comitato remigrazione, provocando la reazione delle opposizioni, che avevano occupato la sala impedendo la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Futuro Nazionale raddoppia: almeno 4 deputati passeranno con Vannacci entro sabato

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FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

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