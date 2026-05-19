Laura Ravetto passa a Futuro Nazionale Vannacci | La accolgo con grande piacere

La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale, lasciando così il partito di provenienza. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato commenti da parte di un rappresentante di Futuro Nazionale, che ha espresso soddisfazione per l’arrivo della collega. La scelta di Ravetto di cambiare formazione politica arriva in un momento di cambiamenti all’interno del panorama politico nazionale.

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