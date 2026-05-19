Laura Ravetto passa a Futuro Nazionale Vannacci | La accolgo con grande piacere
La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale, lasciando così il partito di provenienza. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato commenti da parte di un rappresentante di Futuro Nazionale, che ha espresso soddisfazione per l’arrivo della collega. La scelta di Ravetto di cambiare formazione politica arriva in un momento di cambiamenti all’interno del panorama politico nazionale.
Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia la Lega per aderire a Futuro nazionale. Lo conferma a LaPresse il leader del partito, Roberto Vannacci: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale”, commenta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
Laura Ravetto lascia la Lega e passa a Futuro nazionale di VannacciLaura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e passa con il generale Roberto Vannacci e...
Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci, l’annuncio del generale: «Contribuirà alla crescita di Futuro Nazionale»Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a “Futuro Nazionale”, il movimento guidato da Roberto Vannacci.
Laura Ravetto passa a Futuro Nazionale di Vannacci: nuovi equilibri nel centrodestraLa deputata lascia la Lega dopo una lunga esperienza parlamentare e si unisce al movimento guidato da Roberto Vannacci. Il passaggio alimenta il dibattito sulle dinamiche interne alla coalizione e sul ... laprovinciadivarese.it
Vannacci: accolgo Ravetto in Fnv, la deputata lascia la LegaLa deputata della Lega Laura Ravetto lascia il suo partito e aderisce a Futuro nazionale con Vannacci. A riferirlo è lo stesso Roberto Vannacci: Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno d ... tg24.sky.it