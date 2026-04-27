Via libera dalla Conferenza dei sindaci allo statuto della Città metropolitana | Passaggio storico

Oggi si è svolta la riunione della Conferenza dei sindaci della Città metropolitana di Palermo, durante la quale è stato approvato lo statuto dell’ente. La discussione ha portato alla formalizzazione del documento, che definisce le nuove regole di funzionamento e organizzazione della città metropolitana. L’approvazione rappresenta un passaggio ufficiale nel processo di riforma delle istituzioni locali.

Si è riunita oggi la Conferenza dei sindaci della Città metropolitana di Palermo per l’approvazione del nuovo statuto dell'ente. Alla seduta hanno preso parte 51 Comuni, che hanno espresso voto unanime favorevole. Si tratta di un risultato di grande rilievo istituzionale, che segna il superamento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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