Un uomo di 29 anni ha rubato denaro dalla cassa e da una slot machine di un bar in via Bentini a Bologna. Dopo il furto, è fuggito e ha tentato di sottrarsi all’arresto, ma è stato inseguito dalle forze dell’ordine. L’inseguimento si è concluso con il suo fermo.

Un 29enne ha effettuato un furto in un bar di via Bentini a Bologna: razziate cassa e slot machine, poi è stato bloccato dalla polizia dopo un pericoloso inseguimento. Ha speronato una volante, ferendo gli agenti a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in un bar e fuga: l'inseguimento della polizia

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