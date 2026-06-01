Furto in un bar e fuga | l' inseguimento della polizia

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 29 anni ha rubato denaro dalla cassa e da una slot machine di un bar in via Bentini a Bologna. Dopo il furto, è fuggito e ha tentato di sottrarsi all’arresto, ma è stato inseguito dalle forze dell’ordine. L’inseguimento si è concluso con il suo fermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 29enne ha effettuato un furto in un bar di via Bentini a Bologna: razziate cassa e slot machine, poi è stato bloccato dalla polizia dopo un pericoloso inseguimento. Ha speronato una volante, ferendo gli agenti a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

furto in un bar e fuga l inseguimento della polizia
© Ilrestodelcarlino.it - Furto in un bar e fuga: l'inseguimento della polizia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIPN et BAC : La face cachée de la Guadeloupe

Video GIPN et BAC : La face cachée de la Guadeloupe

Notizie e thread social correlati

Monopattino senza casco e fuga, inseguimento della Polizia locale e denunce: in un caso trovato anche un coltelloLa Polizia Locale di Forlì ha condotto controlli sul territorio cittadino, durante i quali un monopattino senza casco è stato fermato e l’occupante è...

Larino, inseguimento dopo il furto al bar: auto fuori strada e 2 fermiUn inseguimento si è concluso con un incidente a Larino, dove un'auto è uscita di strada dopo un tentativo di furto in un bar.

Temi più discussi: Furto nel bar di notte: ladri in fuga con sigarette per circa mille euro; Furto con spaccata al bar Gioiello di Cadelbosco Sopra, ladri in fuga con la macchina cambia monete; Entra in un bar e ruba il registratore di cassa, arrestato; Vetro in frantumi e fuga nella notte: identificato grazie alle telecamere.

furto in un bar fugaBologna, fuga contromano a folle velocità dopo un furto in un bar, poi si schianta contro un muro: arrestatoSi tratta di un 29enne. Il furto effettuato in un bar di via Bentini: razziate cassa e slot machine, è stato bloccato dalla polizia dopo un pericoloso inseguimento: ha speronato una Volante, ferendo g ... msn.com

furto in un bar fugaFurto al bar nella notte, arrestato 30enne: fermato mentre tentava la fugaIntervento nella notte dei Carabinieri che ha portato all’arresto di un 30enne, ritenuto responsabile di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto dopo l’attivazione de ... ravennawebtv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web