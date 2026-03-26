La Polizia Locale di Forlì ha condotto controlli sul territorio cittadino, durante i quali un monopattino senza casco è stato fermato e l’occupante è fuggito. È iniziato un inseguimento e, durante le operazioni, è stato trovato anche un coltello. Sono state rilasciate alcune denunce. Le attività di pattugliamento e controllo della sicurezza urbana continuano regolarmente nel territorio.

Proseguono le attività di controllo e tutela della sicurezza urbana da parte della Polizia Locale di Forlì, impegnata quotidianamente in attività di pattugliamento in tutto il territorio cittadino. Gli ultimi interventi hanno portato al sequestro di un’arma impropria e alla denuncia di più soggetti per diversi reati. Nel primo caso, gli agenti della Polizia Locale con il supporto dell’unità Antidegrado hanno sequestrato una lama della lunghezza di 12 centimetri. L’uomo, fermato alla guida di un monopattino senza casco, è stato sottoposto a un controllo personale dopo aver mostrato resistenza nell’esibizione dei propri documenti e successivamente è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Monopattino senza casco e fuga, inseguimento della Polizia locale e denunce: in un caso trovato anche un coltello

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