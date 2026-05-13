Un inseguimento si è concluso con un incidente a Larino, dove un'auto è uscita di strada dopo un tentativo di furto in un bar. Due persone sono state arrestate, mentre resta da chiarire dove si sia nascosto il terzo complice dopo lo schianto. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui i sospetti hanno pianificato il colpo, coprendo i volti durante l’azione.

? Domande chiave Dove si è nascosto il terzo complice dopo lo schianto?. Come hanno pianificato il colpo con i volti coperti?. Chi sono i due uomini fermati dai carabinieri?. Perché i malviventi hanno scelto proprio quel bar come bersaglio?.? In Breve Tre malviventi con volto coperto hanno preso di mira il bar Casablanca.. Inseguimento notturno tra lunedì e martedì verso la frazione di Ururi.. Due sospetti fermati dai carabinieri mentre un terzo complice è fuggito.. Indagini in corso per verificare la pianificazione del colpo in viale Giulio Cesare.. Due uomini sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento notturno avvenuto tra lunedì e martedì a Larino, culminato con lo schianto di un’auto sulla strada verso Ururi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Larino, inseguimento dopo il furto al bar: auto fuori strada e 2 fermi

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