Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne Arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare 12 bottiglie di champagne in un supermercato cittadino. Dopo il colpo, sono fuggiti con l’auto, ma la fuga è durata solo pochi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha intercettato i due e li ha fermati poco distante dal negozio, recuperando la merce rubata. La vicenda si è conclusa con l’arresto degli uomini coinvolti.

Avevano appena messo a segno un colpo all'interno di un supermercato cittadino, puntando in particolar modo su alcolici di pregio, ma la loro fuga è durata lo spazio di pochi minuti. Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia del Commissariato di Sora hanno tratto in arresto due uomini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tentato furto in un supermercato di Montesano: recuperate bottiglie di champagne e prodotti per l'igiene, un arrestoLadri di nuovo in azione nel nostro territorio: sabato sera, infatti, ignoti hanno tentato il colpo in un supermercato di Montesano sulla Marcellana. Leggi anche: Ruba 9 bottiglie di champagne dal supermercato: arrestato dai carabinieri Temi più discussi: Furto al supermercato e aggressione ai carabinieri: arrestato dopo momenti di tensione; Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato; Ti aspetto quando esci, minaccia la guardia giurata dopo il furto al supermercato. In manette; Massa, furto nel parcheggio del supermercato: denunciata 78enne. Alcamo, è ai domiciliari ma va a rubare al supermercato: arrestato 29enneEra ai domiciliari, ma è stato sorpreso mentre usciva da un supermercato con merce rubata. Per questo un 29enne di Alcamo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di furto aggravato, evasione, ... tp24.it Rubano champagne al supermercato: arrestati dopo un inseguimentoLa Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato in concorso due soggetti, un georgiano e un ucraino. I due sono stati intercettati dagli agenti del commissariato di Sora, impiegati in ser ... ciociariaoggi.it Furto di una bicicletta a Catania sotto le telecamere di vigilanza. La vittima, una giovane donna di 28 anni, ha segnalato ai Carabinieri l'accaduto, i quali hanno prontamente individuato il colpevole. Leggi su QdS.it https://qds.it/catania-incredibile-furto-di-bici-s - facebook.com facebook Furto di quadri, i Ris nella villa di Parma: cercano tracce sul Renoir lasciato durante la fuga x.com