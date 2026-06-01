Due donne impiegate come addette alle pulizie sono state arrestate dai Carabinieri dopo essere state sorprese mentre rubavano cibo e bevande da un ristorante a Volla. Le due donne sono state colte sul fatto mentre tentavano di portare via gli alimenti. I militari hanno fermato le donne e sequestrato la merce rubata. Non sono stati riportati dettagli su eventuali precedenti o altre indagini legate all’episodio.

Volla, furti in un ristorante: arrestate due donne sorprese dai Carabinieri mentre portavano via cibo e bevande. Volla, furti ripetuti scoperti nel ristorante. Furti sistematici all’interno di un ristorante di via Sanzio a Volla: i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato due donne, una 50enne e una 43enne, entrambe già note alle forze dell’ordine. Le due lavoravano come addette alle pulizie e avevano libero accesso al locale, elemento che avrebbe consentito loro di agire indisturbate per diversi giorni. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. I sospetti del titolare e la denuncia. A far scattare le indagini è stato il titolare dell’attività, insospettito da ammalchi di merce inspiegabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Furti nel ristorante, Volla: arrestate due addette alle pulizie

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