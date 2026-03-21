Due persone sono state arrestate a Palmi dopo un incendio divampato in un ristorante molto frequentato. L'incendio è scoppiato dopo che i due individui avevano impedito a un altro cliente di saltare la fila. Il fatto si è verificato circa un'ora dopo una lite tra un uomo e lo staff del locale. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio.

Voleva saltare la fila, ma lo staff glielo ha impedito. Così un uomo ha chiamato un amico e ha appiccato un incendio nel locale. Sarebbe questo il movente del rogo dell’8 marzo al ristorante “Sunset Beach Club”, nota attività di Palmi (Reggio Calabria). I carabinieri hanno arrestato due persone sospettate “con gravi indizi”. Il rogo al ristorante di Palmi La sera dell’8 marzo, quando il Sunset Beach Club era molto affollato, un uomo avrebbe avuto una discussione minacciosa con il personale, pretendendo di saltare la fila ed entrare subito nel locale. Ai carabinieri alcuni clienti presenti nel ristorante hanno riferito di aver notato un uomo discutere minacciosamente, circa un’ora prima del rogo, con il personale del locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio nel ristorante affollato a Palmi, arrestate due persone: gli avevano impedito di saltare la fila

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