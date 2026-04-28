Le dipendenti della ditta Ecosystem 2000, che si occupano delle pulizie all'ospedale di Atri, non hanno ancora ricevuto gli stipendi relativi ai mesi di marzo e aprile. La situazione riguarda le lavoratrici impiegate nel nosocomio locale, mentre si attende una soluzione da parte delle autorità competenti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sulla causa del ritardo nei pagamenti.

? Cosa sapere Dipendenti Ecosystem 2000 all'Ospedale San Liberatore di Atri senza stipendi di marzo e aprile.. I sindacati UGL e Filcams CGIL chiedono l'intervento di Dussmann Service per i pagamenti.. Le segreterie di UGL Teramo e Filcams CGIL Teramo hanno lanciato un grido d’allarme per le lavoratrici della ditta Ecosystem 2000, impiegate nei servizi di sanificazione presso l’Ospedale San Liberatore di Atri, attualmente prive di certezze sui pagamenti. Il quadro che emerge dai canali sindacali descrive una realtà di profonda incertezza economica garantisce l’igiene e la pulizia all’interno della struttura sanitaria. Le dipendenti coinvolte...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Atri: allarme stipendi per le addette alle pulizie

Notizie correlate

Malore a Palazzo Chigi, muore addetta alle pulizie di 67 anni. Inutile la corsa in ospedaleTragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in...

Asl Brindisi, caos pulizie: tra stipendi bassi e la sfida dell’internalizzazioneFdI denuncia paghe da 12 euro al giorno e sprechi milionari, mentre la Fials accelera sul passaggio a Sanitaservice: l’assessore Pentassuglia congela...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Ospedale di Atri, lavoratrici delle pulizie senza stipendio: la denuncia di UGL e Filcams CGIL.

OSPEDALE DI ATRI, ARRETRATI IN PAGAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIESi avvia verso la risoluzione la vicenda legata al subappalto del servizio di pulizie all’ospedale di Atri, dove si erano registrati ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. L’impresa appal ... certastampa.it

SANIFICAZIONI ALL’OSPEDALE DI ATRI, SINDACATI DENUNCIANO: STIPENDI NON PAGATI E NESSUNA CERTEZZALe segreterie provinciali di UGL e Filcams CGIL di Teramo lanciano l’allarme sulla situazione delle lavoratrici impiegate nei servizi di sanificazione e pulizia presso l’Ospedale San Liberatore. Secon ... certastampa.it