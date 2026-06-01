Furti di rame nella centrale telefonica di Borello danni e disservizi diffusi Si lavora per il ripristino

Nella notte tra sabato e domenica, cinque centrali telefoniche in Romagna sono state vittime di furti di rame e apparecchiature tecniche. I furti hanno causato disservizi diffusi, con problemi nelle linee telefoniche di utenti sia in Romagna sia nel Cesenate. In particolare, sono stati colpiti i nodi di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna. Le operazioni di ripristino sono in corso per riparare i danni e ripristinare i servizi.

Disservizi per tanti utenti telefonici in Romagna e anche nel Cesenate. La causa sono i furti di rame e di apparati tecnici, avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi, in cinque centrali telefoniche in Romagna: nel mirino i nodi di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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