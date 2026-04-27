Disservizi internet a San Giovanni Valdarno disagi diffusi soprattutto nella zona del Bani

Da circa dieci giorni, gli utenti di alcune zone di San Giovanni Valdarno, in particolare nel quartiere del Bani, stanno affrontando problemi di connessione internet. I disservizi interessano diverse abitazioni e attività della zona, causando difficoltà nella navigazione e nelle comunicazioni online. La situazione ha portato a numerose segnalazioni da parte dei residenti e delle attività commerciali coinvolte. La causa dei problemi non è ancora stata chiarita dalle autorità competenti.

Arezzo, 27 aprile 2026 –Da circa una decina di giorni si registrano forti disagi per la connessione internet in alcune aree circoscritte di San Giovanni Valdarno, con particolare concentrazione nel quartiere del Bani. Diverse famiglie segnalano infatti l’assenza totale o intermittente del servizio, una situazione che sta creando difficoltà sia nella vita quotidiana sia nelle attività lavorative e scolastiche. Le segnalazioni sono arrivate anche attraverso i social network, dove i cittadini stanno esprimendo crescente malcontento per un problema che si protrae da oltre una settimana senza una tempistica chiara di risoluzione. In un commento circolato online si legge: «Una vergogna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disservizi internet a San Giovanni Valdarno, disagi diffusi soprattutto nella zona del Bani Notizie correlate San Giovanni Valdarno: discoteca in fiamme nella notte. Salve le persone che si trovavano all’internoAl momento dell’arrivo sul posto la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme. Terza edizione del Sangiovese festival a San Giovanni ValdarnoPresentato in Regione il Sangiovese Festival 2026, che il 18 e 19 aprile animerà San Giovanni Valdarno con eventi, masterclass, degustazioni, musica...