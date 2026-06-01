Fuori programma all' inaugurazione del torneo giovanile allo stadio principio di incendio a causa dei fuochi d' artificio

Notizia in breve

Durante l'inaugurazione di un torneo giovanile allo stadio Moretti di Cesenatico, domenica sera, si è verificato un principio di incendio causato dai fuochi d'artificio. L'incidente si è verificato mentre si svolgeva l'evento, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La presenza di fuochi d'artificio durante l'inaugurazione ha portato all'incidente, che ha richiesto un intervento immediato.