Il Lecce ha mantenuto la permanenza in Serie A per la quarta stagione consecutiva, con i festeggiamenti che sono proseguiti anche in piazza Mazzini. Lo stadio ha visto spettacoli di fuochi d’artificio e applausi, mentre i tifosi si sono radunati per celebrare la salvezza raggiunta. La partita si è conclusa con una vittoria che ha assicurato il mantenimento della categoria, scatenando l’entusiasmo tra i sostenitori presenti.

LECCE – Per la quarta stagione di fila il Lecce ha conquistato la salvezza. E, come da tradizione, molti tifosi si sono ritrovati in Piazza Mazzini, tra caroselli, cori e abbracci. Ma prima, in uno stadio ancora pieno, una batteria di fuochi d’artificio aveva illuminato il cielo.Leggi l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da Milano a Napoli, i festeggiamenti per la vittoria del No riempiono le piazze: fuochi d’artificio e canti sulle note di Bella Ciao e Vasco Rossi

Festa Inter, i fuochi d'artificio in piazza DuomoNella serata di ieri, in piazza Duomo si sono svolti fuochi d'artificio in occasione di una celebrazione della squadra nerazzurra.

Temi più discussi: Cosa serve a Lecce e Cremonese per la salvezza: le combinazioni nell'ultima giornata, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Spareggio o classifica avulsa?; È sfida Lecce-Cremonese per la salvezza: calendari a confronto e scenari; Il Lecce resta in A: Banda stende il Genoa, 1-0; Il Lecce rimane in A: fuochi d’artificio allo stadio e festeggiamenti in piazza.

#SerieA Corsa Salvezza #SassuoloLecce 2-3 al 95'esimo il gol partita a 90' dalla fine tutto dipende dal Lecce #UdineseCremonese 0-1 vittoria importante ma la Cremonese rimane terzultima #CagliariTorino 2-1 il Cagliari è salvo aritmeticamente. x.com

Serie A: Banda gol e Genoa battuto 1-0, il Lecce resta in ALecce è la tua notte. Il conto alla?rovescia, già iniziato dal fischio finale della gara contro il?Sassuolo, è ormai alla fine: la convinzione è quella di chiudere?i conti davanti ad un Via del Mare t ... ansa.it

[DiMarzio] Contatti tra Geoffrey Moncada e il Nice: un incontro di follow-up è programmato per questa settimana tramite SkySport reddit

Genoa, buone notizie verso il Lecce: Norton-Cuffy in gruppo per l’ultima di campionatoArrivano buone notizie dall'infermeria rossoblù, dove Daniele De Rossi potrebbe recuperare alcuni elementi in vista dell'ultimo ballo, in programma al Via del Mare contro il Lecce. gonfialarete.com