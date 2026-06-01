Una donna descrive una scena violenta a Genova: un immigrato avrebbe ucciso un italiano in un parco, trascinando il corpo sotto gli occhi di tutti. La testimonianza parla di un episodio agghiacciante e senza precedenti, con un’immagine drammatica di violenza pubblica. Nessuna conferma ufficiale o dettaglio sulla dinamica dell’accaduto, ma la descrizione suggerisce un episodio di estrema gravità avvenuto in un’area pubblica.

Istantanee dalla Genova di Silvia Salis. C'è l'immigrato che in un parco ammazza un italiano al parchetto e ne trascina il corpo, alla luce del sole. C'è un altro che nei vicoli del centro viene picchiato e a sua volte minaccia di morte. E c'è una donna che si permette il lusso di salire sul tetto di una macchina della Polizia locale. Tutto davanti alle telecamere di Fuori dal coro, su Rete 4. Il programma di Mario Giordano accende i riflettori sul capoluogo della Liguria amministrato da Partito democratico e centrosinistra. Non è un dettaglio minore: Genova è il laboratorio del campo largo, la sindaca si propone da mesi come possibile candidata premier, e tutto quello che qui avviene appare come lo "specchio" della coalizione anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, la Genova di Silvia Salis in mano a immigrati violenti: scene agghiaccianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fuori dal Coro tra giustizia e immigrati irregolariStasera, domenica 15 marzo, va in onda su Rete 4 un nuovo episodio di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano.

Fuori dal coro, l'89enne Benito minacciato e umiliato dagli immigrati abusivi: "Altri 5 anni..."Un uomo di 89 anni ha raccontato di essere stato minacciato e umiliato da alcuni immigrati irregolari, che si trovano nella zona dove vive.

Argomenti più discussi: Ecco Freak, il musical nato e ambientato a Genova in scena al Teatro Nazionale: il cast è tutto ligure; Studio Aperto: L'appuntamento su Canale 5 è con Verissimo Video; Cinque anarchici indagati per terrorismo e sovversione: perquisizioni durante l’adunata degli Alpini; Freak, il musical nato e ambientato a Genova a teatro il 5 e 6 giugno all'Ivo Chiesa.

Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) / Posts / X x.com

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 24 maggio 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 24 maggio 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it