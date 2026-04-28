Fuori dal coro l' 89enne Benito minacciato e umiliato dagli immigrati abusivi | Altri 5 anni

Un uomo di 89 anni ha raccontato di essere stato minacciato e umiliato da alcuni immigrati irregolari, che si trovano nella zona dove vive. Secondo quanto riferito, gli stranieri avrebbero pronunciato minacce e si sarebbero comportati in modo aggressivo nei suoi confronti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni di persone che vivono situazioni di tensione legate alla presenza di immigrati senza permesso.

Storie dall’Italia di immigrati abusivi che aggirano le regole e rendono difficile la vita dei cittadini italiani onesti. L’ultima arriva da Villafranca di Verona ed è raccontata dal servizio di Viviana D'Introno per la trasmissione di approfondimento di Rete 4, condotta da Mario Giordano, Fuori dal Coro. Il signor Benito, anziano di 87 anni, si è visto occupare da quasi un anno il terreno di sua proprietà, che ne circonda la casa in cui vive, da alcuni immigrati che non hanno alcuna intenzione di andarsene. Uno di loro, il venticinquenne egiziano Nasr Mohamed Alì, intervistato dalla giornalista, non solo non arretra di un millimetro, ma, addirittura, minaccia: “Io sto qui altri cinque anni, va bene?!”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Notizie correlate Fuori dal Coro tra giustizia e immigrati irregolariMario Giordano torna questa sera, domenica 15 marzo, con le inchieste di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Fuori dal Coro sospeso per Barcellona-Real Madrid: su Rete 4 torna il calcio dopo dieci anniIl 10 maggio salta una puntata di Fuori dal Coro su Rete 4: al suo posto Barcellona-Real Madrid. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fuori dal coro: Irregolare da dieci anni: l'immigrato che terrorizza Acqui Video; Fuori dal coro: Puntata del 26 aprile Video; Fuori dal coro: Puntata del 19 aprile Video; Fuori dal coro: Attenti ai guru: quelli che mangiano solo carne cruda Video. Fuori dal Coro, la gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione al centro della puntataFuori dal Coro: Mario Giordano torna in prima serata con un'ampia pagina sulla gestione dell’immigrazione e sui problemi di integrazione ... davidemaggio.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it I Promessi Sposi fuori dal biennio Il docente: “Sconfitta della scuola italiana. La verità è che i nostri ragazzi li abbiamo disabituati a leggere". Leggi qui: https://www.dire.it/27-04-2026/1235224-i-promessi-sposi-fuori-dal-biennio-il-docente-sconfitta-della-scuol - facebook.com facebook Chi vive contro le regole si mette automaticamente fuori dalla comunità. Senza se e senza ma. x.com