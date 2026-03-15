Stasera, domenica 15 marzo, va in onda su Rete 4 un nuovo episodio di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La trasmissione si concentra su temi legati alla giustizia e all’immigrazione irregolare, offrendo approfondimenti e analisi su diverse questioni attuali. La puntata si concentra su fatti concreti e situazioni reali, senza commenti o opinioni aggiuntive.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 15 marzo, con le inchieste di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 marzo 2026. La nuova puntata affronterà il tema della giustizia, con i casi di chi, da Nord a Sud, attende provvedimenti e sentenze, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. A seguire, un reportage da Trieste, dove i flussi della rotta balcanica continuerebbero a portare in Italia immigrati irregolari. Infine, spazio a un’inchiesta sulle case fantasma. Sarebbero in aumento le truffe legate alle vacanze brevi: sempre più persone denunciano di aver sottoscritto contratti poi rivelatisi falsi e di aver pagato per alloggi mai consegnati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro tra giustizia e immigrati irregolari

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