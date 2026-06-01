Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto durante una fuga da un posto di controllo dei carabinieri. L’incidente è avvenuto alle 2 di notte, quando il giovane stava guidando un’auto con altri quattro minori a bordo. Durante la tentata fuga, il veicolo ha avuto un incidente fatale. I quattro altri ragazzi sono rimasti coinvolti, ma non sono in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per accertare le cause dell’incidente.

A 16 anni guidava un’auto alle 2 di notte. Minorenne come gli altri quattro ragazzini a bordo. All’improvviso si è imbattuto in un posto di controllo dei carabinieri. Il 16enne ha avuto paura, ma non ha avuto dubbi. Ha spinto il piede sull’acceleratore ed ha tentato una fuga disperata. Forse immaginava le conseguenze se i militari l’avessero fermato. I carabinieri sono saliti sulla vettura di servizio e hanno cominciato l’ inseguimento per circa tre chilometri, fino a quando l’auto con i ragazzini a bordo, ad una curva pericolosa all’uscita da Orta Nova (Foggia), ha sbandato, si è schiantata contro il guard-rail e si è ribaltata. Un altro 16enne, che era sul sedile posteriore, Andrea Procaccino, è morto, Gli altri quattro ragazzini sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fuggono dai carabinieri. Muore in auto a 16 anni

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Ladri in fuga da polizia e carabinieri provocano incidente: distrutta famiglia

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