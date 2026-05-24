Ruba un’auto a un anziano bloccato dai carabinieri sulla statale 16 | arrestato un 29enne

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver rubato un’auto a un anziano e essere stato fermato dai carabinieri sulla statale 16, in direzione sud. L’auto, sottratta poco prima, è stata intercettata durante un controllo stradale e messa sotto sequestro. L’arrestato è stato portato in caserma.

CORIGLIANO D'OTRANTO - Aveva appena sottratto un’utilitaria a un anziano quando i carabinieri lo hanno intercettato lungo la strada statale 16, in direzione sud, e bloccato. È finito così agli arresti domiciliari Pierluigi De Giuseppe, 29 anni, originario di Otranto e già noto alle forze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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