Dramma a Pasqua | Mattia Rizzetti muore a 16 anni travolto da un' auto

Nella notte tra sabato e domenica, in zona Casal Monastero, periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato investito da un'auto mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

L'incidente è avvenuto a Casal Monastero, periferia est della Capitale. Il giovane aveva una passione per il calcio e giocava nella categoria 'allievi under 17' Un ragazzo di soli 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Casal Monastero, periferia est di Roma. Il giovane, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, è stato investito in viale Ratto delle Sabine da una Peugeot 208 guidata da un 19enne ed è poi morto in ospedale. Il 19enne alla guida è rimasta invece illeso ed è stato poi portato in ospedale a Tor Vergata per gli accertamenti di rito su alcol e droga. 🔗 Leggi su Today.it

Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino.

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

Temi più discussi: Incidente nella notte di Pasqua: il 16enne Mattia Rizzetti muore investito a Casal Monastero; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto; Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: Mattia Rizzetti muore a 16 anni. Illeso l'investitore, è un 19enne; Ancora una morte sulle strade: a Casal Monastero la vittima è un 16enne.

Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua ... fanpage.it

Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: Mattia Rizzetti muore a 16 anni. Illeso l'investitore, è un 19enneDramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ... leggo.it

Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa facebook

Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com