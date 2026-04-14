In un video pubblicato sui social, il giornalista ha espresso un avvertimento riguardo al possibile addio di Allegri dal club. Ha dichiarato che, in caso di partenza dell’allenatore, anche alcuni calciatori importanti potrebbero lasciare la squadra. Tra questi, sono stati citati un centrocampista, due attaccanti e un portiere. La discussione si concentra sul possibile impatto di un cambio alla guida tecnica sulle scelte del roster.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri al Milan. Come vi abbiamo raccontato in mattinata, il tecnico è stato chiaro con la società per rimanere visto che sul tavolo sembra che abbia l'offerta per diventare il nuovo CT della Nazionale Italiana. Ecco, di seguito, il pensiero di Pellegatti su Allegri e sulle conseguenze in caso di separazione. "Io ho la convinzione mia che se andasse via Allegri, Rabiot, Modric e Maignan se ne vadano. In questo momento, come la Juventus nel momento delicato ha blindato dandogli un contratto a Spalletti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti avverte: “Se Allegri va via, salutano anche Modric, Rabiot e Maignan”

Milan, Pellegatti: “Se andasse via Allegri possiamo salutare anche Modric, Rabiot e Maignan”Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile separazione tra Allegri e il Milan a fine stagione.

Milan-Inter, Allegri si affida ai senatori: lo spirito di Modric, Rabiot e Maignan per vincere il derbyL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, in particolare all'importanza di Modric, Rabiot e...