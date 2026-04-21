Durante una puntata di 'Number1 Podcast', il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le possibili conseguenze di un'eventuale partenza dell’allenatore di una squadra di calcio. Ha affermato che, qualora l’allenatore non dovesse rimanere, potrebbero lasciare anche alcuni giocatori importanti. Tra questi, sono stati citati un centrocampista, un portiere e un centrocampista offensivo.

Uno degli argomenti più discussi all'interno del mondo Milan nelle ultime settimane è il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, dopo le dimissioni come CT di Gennaro Gattuso, il nome del tecnico rossonero è uno dei più quotati per diventare il nuovo allenatore della Nazionale Italiana. Ma negli ultimi giorni, la situazione appare più chiara viste le tante conferme sulla permanenza al Milan. Dalle parole di Tare, a quelle dello stesso Max dopo la vittoria di Verona, si evince che il futuro non sia in discussione. Però Allegri è stato chiaro più di una volta con la società: per rimanere sulla panchina servono innesti di spessore in ogni reparto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sabatini avvisa: “Se Allegri non rimane, vanno via anche Modric, Maignan e Rabiot”

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Sandro #Sabatini sul #Milan a Numer1 Podcast: "Su #Allegri: con i soldi che arrivano dalla Champions, se la società gli compra un difensore, un centrocampista e un centravanti di livello, va avanti, sennò secondo me se ne va. Occhio però, e qui attenzio x.com