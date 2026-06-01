Fuga disperata tra la folla poi il pestaggio choc | 19enne massacrato

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera a Marina di Carrara, un ragazzo di 19 anni è stato preso a pugni e calci da alcuni uomini in un'area affollata. Dopo aver tentato di scappare tra la folla, è stato raggiunto e brutalmente colpito. La vittima ha riportato ferite serie e ha ricevuto assistenza sul posto. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

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Momenti di forte tensione sabato sera a Marina di Carrara, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito al termine di una violenta aggressione avvenuta nel cuore della movida cittadina. L’episodio si è verificato a poche ore dalla firma del cosiddetto Patto per la Buona Movida, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per contrastare degrado, violenza e comportamenti a rischio nelle zone più frequentate durante le serate estive. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe iniziato intorno alle 22 con una discussione tra il giovane e un uomo adulto nei pressi di un locale di via Genova. Per motivi ancora da chiarire, il diverbio sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in un inseguimento tra le vie del centro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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