Sabato sera a Marina di Carrara, un ragazzo di 19 anni è stato preso a pugni e calci da alcuni uomini in un'area affollata. Dopo aver tentato di scappare tra la folla, è stato raggiunto e brutalmente colpito. La vittima ha riportato ferite serie e ha ricevuto assistenza sul posto. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

Momenti di forte tensione sabato sera a Marina di Carrara, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito al termine di una violenta aggressione avvenuta nel cuore della movida cittadina. L’episodio si è verificato a poche ore dalla firma del cosiddetto Patto per la Buona Movida, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per contrastare degrado, violenza e comportamenti a rischio nelle zone più frequentate durante le serate estive. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe iniziato intorno alle 22 con una discussione tra il giovane e un uomo adulto nei pressi di un locale di via Genova. Per motivi ancora da chiarire, il diverbio sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in un inseguimento tra le vie del centro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fuga disperata tra la folla, poi il pestaggio choc: 19enne massacrato

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