Nei giorni scorsi a Brescia, un giovane già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dopo aver tentato di rubare uno zaino e un monopattino in un negozio. Dopo aver asportato gli oggetti, ha cercato di scappare, ma è stato intercettato dalle forze dell’ordine. L’intervento è stato rapido e ha evitato che il furto andasse a buon fine.

Un intervento rapido, quasi da copione, quello andato in scena nei giorni scorsi a Brescia, dove un tentativo di furto si è concluso con il fermo di un giovane ladro già noto alle forze dell’ordine. Il malvivente è un cittadino tunisino di 21 anni, poi risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di tentato furto e per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Tutto è accaduto in via Tagliaferri, dove il 21enne si sarebbe introdotto all’interno di un negozio riuscendo ad impossessarsi di un monopattino elettrico e di uno zaino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ragazzo ruba uno zaino e un monopattino nel negozio, poi cerca la fuga disperata

Articoli correlati

Beccato di nuovo a spacciare, ruba la bici a un ragazzo e tenta la fuga disperataIl pusher, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, ha tentato la fuga sbarazzandosi di 90 grammi di hashish.

Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestatoSi è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno...

Una selezione di notizie su Ragazzo ruba

Temi più discussi: Sassari, ruba da Tecnomat e viene arrestato: nello zaino 300 euro di merce e uno sfollagente; RUBA LO ZAINO DENTRO L’AUTO: DENUNCIATO 35ENNE A SABAUDIA; Sabaudia, ruba uno zaino da un’auto e poi lo abbandona: denunciato; Ruba negli spogliatoi della Reggiana Calcio, denunciato un 30enne.

Ragazzo ruba uno zaino e un monopattino nel negozio, poi cerca la fuga disperataUn intervento rapido, quasi da copione, quello andato in scena nei giorni scorsi a Brescia, dove un tentativo di furto si è concluso con il fermo di un giovane ladro già noto alle forze dell’ordine. I ... bresciatoday.it

Sabaudia, ruba uno zaino da un’auto in sosta: denunciato un 35enneA Sabaudia i Carabinieri hanno denunciato un 35enne residente in città per un furto avvenuto il 23 marzo. Secondo gli accertamenti, avrebbe preso uno zaino con documenti personali dall’auto di un 42en ... latinaquotidiano.it

Il ragazzo, di nazionalità egiziana, ha avvicinato un 66enne del posto e lo ha derubato - facebook.com facebook

Un immigrato ruba un cellulare ad un ragazzo down. La cosa peggiore di questo video, è che ci sono persone intorno che guardano e non fanno nulla. #spagna x.com