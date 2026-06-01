Fuga di cavalli la poliziotta ferita | Mi sono svegliata in ospedale Spero di tornare in sella

Una donna agente di polizia locale di Roma è stata ferita durante una fuga di cavalli avvenuta ieri. La poliziotta si è risvegliata in ospedale e ha riferito di sperare di tornare in sella. Quattro agenti, coinvolti nell’incidente, non prenderanno parte alla parata del 2 giugno. L’evento ha causato disagio e ha portato a un intervento di soccorso immediato. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Roma, 1° giugno 2026 – Quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale non parteciperanno alla parata del 2 giugno. La decisione, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è arrivata dopo l’episodio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, quando alcuni cavalli impegnati nelle prove per la Festa della Repubblica si sono spaventati a causa dell’accensione di fuochi d’artificio e sono fuggiti dall’area delle Terme di Caracalla ( leggi qui ). I vigili urbani sostituiti sarebbero tutti coinvolti nell’accensione dei fuochi che ha provocato la fuga degli animali. La vicenda è ora al centro degli accertamenti interni, mentre il Corpo si prepara comunque a prendere parte alle celebrazioni del 2 giugno in un clima segnato dall’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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I cavalli sono improvvisamente impazziti, ho avuto paura di morire

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