Stefania Orlando molestata da un agente | Mi sono svegliata ed era nel mio letto è stato un trauma

Stefania Orlando ha condiviso un episodio avvenuto quando aveva 18 anni, in cui un agente di moda si avvicinò in modo inappropriato. La cantante ha spiegato di essersi svegliata trovandolo nel suo letto, definendo l’esperienza come un trauma. Dopo anni di sofferenza, ha deciso di affrontare il passato attraverso un percorso terapeutico. La sua testimonianza ha fatto scalpore e ha attirato l’attenzione sui casi di molestia nel settore dello spettacolo.

Stefania Orlando ha raccontato la molestia subita da un agente di moda quando aveva 18 anni. Attraverso la terapia è riuscita a elaborare questo trauma che l'ha tormentata per anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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